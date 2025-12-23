Dramático momento: el agua arrastró a un motociclista en plena tormenta

En medio del feroz temporal que azotó a la provincia de Tucumán, se conocieron impactantes imágenes de un motociclista que fue arrastrado por la fuerte corriente de agua durante las inundaciones que dejaron calles completamente intransitables.

La dramática secuencia fue registrada este domingo en San Miguel de Tucumán por un influencer, quien luego difundió el video en sus redes sociales. En las imágenes se observa cómo, con varias arterias cubiertas por el agua, un grupo de vecinos intentaba auxiliar a un joven cuya motocicleta había quedado detenida en medio de la calle.

El motociclista forcejeó para mover el vehículo, pero no logró hacerlo. A pesar de la ayuda de dos hombres que se acercaron para empujar la moto, las condiciones dificultaron el rescate.

Arrastrado por la corriente

En ese contexto, y mientras la situación se volvía cada vez más peligrosa, apareció en escena otro motociclista que fue arrastrado violentamente por la corriente a un costado de la calle. El joven, que aún llevaba puesto el casco, fue desplazado varios metros por el agua hasta que logró aferrarse a un árbol.

Vecinos que presenciaban el hecho acudieron rápidamente en su auxilio y consiguieron ponerlo a salvo. Si bien el video generó gran preocupación tras viralizarse, quienes participaron del rescate confirmaron que el motociclista no sufrió heridas.

Alerta naranja y zonas afectadas

Durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, posible granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las zonas más afectadas fueron Chicligasta, Graneros, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Río Chico y Simoca, donde se reportaron anegamientos, complicaciones en el tránsito y daños materiales.

Feroz temporal también en Corrientes

La provincia de Corrientes fue otra de las más golpeadas por el temporal. Las intensas lluvias provocaron inundaciones, cortes de energía eléctrica y la evacuación de más de 100 personas.

Según informaron las autoridades, en apenas dos horas cayeron más de 90 milímetros de lluvia, mientras que en la capital provincial se registraron cerca de 300 milímetros acumulados en 30 horas. Como consecuencia, numerosas calles quedaron bajo el agua, se interrumpió el transporte urbano y varios vehículos resultaron completamente anegados, lo que obligó a activar operativos de emergencia.

Impactante video:

