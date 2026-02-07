El Barcelona se impuso por 3-0 al Mallorca en el Spotify Camp Nou, en un partido que resolvió en la segunda parte con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Con esta victoria, el equipo de Hansi Flick se mantiene como líder de LaLiga EA Sports, con cuatro puntos de ventaja.

El Mallorca, que planteó un buen primer tiempo, no pudo sostener el ritmo ante un Barça que, como en otros encuentros de la temporada, mostró su mejor versión tras el descanso.

Lewandowski abrió el marcador

El partido se destrabó en el minuto 29. Tras un rechazo en el área, Robert Lewandowski controló, recortó y definió con precisión para el 1-0. Fue su décimo gol en el torneo y el decimotercero de la temporada.

Lamine Yamal y Bernal, claves del segundo tiempo

El dominio se consolidó en el complemento. A los 61 minutos, Lamine Yamal recibió en la frontal del área, recortó y marcó un golazo al segundo palo. El joven extremo suma cinco partidos seguidos anotando y diez goles en LaLiga.

Cerca del final, Marc Bernal, otra joya de la cantera, culminó una gran acción individual en el 83 para el 3-0 definitivo.

Buen primer tiempo del Mallorca, pero sin eficacia

El conjunto de Jagoba Arrasate resistió durante buena parte del primer tiempo. Destacó el joven Jan Virgili, exjugador del Barça, que complicó a Koundé por banda izquierda. Sin embargo, el equipo se desinfló tras el primer gol y no pudo reaccionar.

