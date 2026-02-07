TEMAS DE HOY:
¿Quién es Pirlo? La mascota que aparece en un video junto al presidente Paz

El mandatario mostró su faceta más personal junto a su perro desde su habitación, el video viral revela la dinámica relación entre el presidente y su fiel compañero

Ximena Rodriguez

07/02/2026 14:22

Rodrigo Paz y su mascota "Pirlo".

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sorprendió a sus seguidores al compartir un video íntimo desde la comodidad de su habitación. En las imágenes se observa al mandatario relajado sobre su cama mientras juega con su enérgico perro llamado 'Pirlo'.

La publicación captura un momento de gran dinamismo donde la mascota demuestra su afecto entre juegos y constantes lengüetazos. Durante el clip, el jefe de Estado interactúa con el animal y aprovecha la cercanía de la cámara para hablar sobre su fiel compañero.

Con un tono cercano, el mandatario destacó la particular rutina que comparte con el canino en las primeras horas del día.

“Les presento a Pirlo, es el mejor despertador del mundo. Siempre a las 3, 4 o 5 de la mañana”, expresó Paz.

 

