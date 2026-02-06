TEMAS DE HOY:
Tendencias

Video que conmueve al mundo: animales se aferran a una vaca para sobrevivir

En medio de las devastadoras inundaciones en Córdoba, una vaca se convirtió en el refugio de varios perros y gatos, protagonizando una escena que ya conmueve al mundo.

Silvia Sanchez

06/02/2026 13:21

Animales se aferran a una vaca para sobrevivir. Imagen captura de video.
Mundo

Durante las graves inundaciones que afectan al departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, una vaca se convirtió en el inesperado “salvavidas” de varios perros y gatos que luchaban por no ser arrastrados por la corriente.

El momento fue captado en video y muestra al animal nadando con firmeza entre aguas turbulentas, mientras los pequeños animales se aferran a su lomo para mantenerse a flote.

Una escena que conmovió al mundo

Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, fueron calificadas por miles de usuarios como un “milagro de la naturaleza”.

En el video se observa cómo la vaca avanza lentamente, resistiendo la fuerza del agua, hasta lograr llegar a una zona segura junto con los animales que viajaban sobre su espalda.

Para muchos, se trata de una muestra sorprendente de instinto, supervivencia y aparente solidaridad entre especies.

Símbolo de esperanza en medio de la emergencia

Mientras el nivel del agua continúa subiendo en varias zonas rurales, este acto se ha convertido en un símbolo de esperanza para las comunidades afectadas.

Usuarios en redes destacaron el mensaje que deja la escena:

“En medio del desastre, la vida sigue luchando”.

Inundaciones siguen afectando la región

Las autoridades continúan atendiendo la emergencia provocada por las lluvias intensas, que han dejado viviendas inundadas, cultivos dañados y cientos de familias damnificadas.

En este contexto, la historia de esta vaca y sus pequeños pasajeros se volvió un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, surgen gestos que inspiran.

Un instante de luz en medio de la tormenta.

