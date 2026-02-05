Snoop Dogg volvió a demostrar que es mucho más que un ícono del rap. Este miércoles, el artista estadounidense fue uno de los protagonistas del relevo de la antorcha olímpica de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, en el municipio de Gallarate, al norte de Italia.

El pasado 4 de febrero, el rapero recorrió las calles entre la Via Pegoraro y la Piazza Libertà, donde corrió, bailó y saludó a decenas de vecinos y estudiantes que se reunieron para verlo.

Vestido con la equipación oficial blanca, Snoop salió desde el público con la llama en la mano y convirtió el momento en un verdadero espectáculo.

Un momento que se volvió viral

Los videos de su participación se difundieron rápidamente en redes sociales, acompañados de bromas, aplausos y miles de reacciones.

Con su estilo relajado y su carisma inconfundible, el artista transformó el relevo en una fiesta callejera, mezclando deporte, música y emoción.

Un rostro ya familiar en los Juegos

Snoop Dogg se ha convertido en una figura habitual del mundo olímpico desde su participación en París 2024, donde conquistó al público con su cercanía y sentido del humor.

Ahora, regresa como parte del equipo olímpico de NBC de cara a Milán-Cortina 2026.

Además, fue designado como primer entrenador honorario del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, un reconocimiento a su influencia y compromiso con el movimiento deportivo.

Encuentro con las estrellas del deporte

Durante su visita, el rapero se reunió con varios atletas, entre ellos el patinador artístico Ilia Malinin, quien realizó un impresionante mortal hacia atrás frente a él.

Con cada aparición, Snoop sigue aportando su sello personal a la previa de los Juegos de Invierno, acercando el olimpismo a nuevas generaciones.

Más que un relevo: un show inolvidable

Su paso por Gallarate no fue solo parte del recorrido de la antorcha: fue un recordatorio de que el deporte también se vive con alegría, estilo y conexión con la gente.

Una vez más, Snoop Dogg convirtió un momento histórico en un espectáculo para el mundo.

Mira la programación en Red Uno Play