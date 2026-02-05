¿Olvidaste cobrar el Bono Pepe este mes? Esto es lo que realmente pasa

¿Qué pasa si no cobré el Bono Pepe este mes? ¿Lo pierdo?

Si por razones de fuerza mayor no pudiste acudir al banco el día que te correspondía según tu fecha de nacimiento, no perderás tu bono.

El Viceministerio del Tesoro confirmó que los montos se mantienen guardados en tu cuenta y siguen disponibles para el cobro.

Por ejemplo, si no retiraste tus Bs 150 en enero, el dinero permanecerá disponible y podrás cobrarlo junto con el pago de febrero o marzo.

Además, si tu fecha de cobro cae en domingo o feriado, el sistema traslada automáticamente el pago al siguiente día hábil. En estos casos, no necesitas realizar ningún trámite adicional, ya que el dinero seguirá disponible hasta el 30 de abril.

¿Qué debes hacer?

Solo debes acudir a una entidad financiera autorizada con:

Tu cédula de identidad original

Una fotocopia

Y hacerlo el primer día hábil posterior a tu cumpleaños.

¿Y si no puedo ir ese día?

No te preocupes. El bono es acumulativo, por lo que podrás retirarlo más adelante sin perderlo.

¿Cómo funciona el calendario?

El pago se realiza según el día de nacimiento.

Por ejemplo: si naciste el 27, puedes cobrar desde el día 27 de cada mes.

Este sistema busca evitar filas y facilitar el proceso, según explican las autoridades en videos informativos difundidos en redes sociales.

Más información

Si tienes dudas, puedes comunicarte al 800-101017.

