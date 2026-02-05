La noche del glamour llega a Red Uno: no te pierdas Reina Hispanoamericana 2026 este 21 de febrero

La noche más esperada del glamour, la belleza y la identidad cultural ya tiene fecha.

Este 21 de febrero, Bolivia será nuevamente el centro de atención del continente con la elección de Reina Hispanoamericana 2026, un evento que promete emociones, talento y mucho brillo.

La gala se realizará en el Salón Sirionó de la Fexpo, en Santa Cruz de la Sierra, y será transmitida en vivo por Red Uno, llevando cada detalle a millones de hogares.

Una corona que une culturas

En esta edición, 28 países se darán cita para celebrar la diversidad, las tradiciones y el orgullo de la comunidad hispanoamericana.

Más que un concurso de belleza, Reina Hispanoamericana se ha consolidado como un espacio donde se destacan valores como:

Liderazgo

Preparación intelectual

Compromiso social

Identidad cultural

Cada candidata representa no solo a su país, sino también su historia y su voz.

Bolivia, anfitrión del continente

La edición número 34 del certamen se desarrolla del 4 al 22 de febrero de 2026 en Bolivia, con sede principal en Santa Cruz de la Sierra.

Con este evento, el país reafirma su posición como anfitrión de grandes producciones internacionales y como vitrina de su hospitalidad y riqueza cultural.

Cobertura total en Red Uno

Para que nadie se pierda ningún momento, Red Uno ofrecerá una cobertura especial a través de:

Facebook Live

YouTube

Señal televisiva

De esta forma, el público podrá seguir cada etapa del concurso en tiempo real, desde las actividades previas hasta la coronación.

Una noche para soñar

Vestidos deslumbrantes, pasarela, talento, emociones y una corona en juego.

Este 21 de febrero, prepárate para vivir una noche inolvidable donde la belleza se mezcla con cultura, tradición y orgullo latino.

Porque Reina Hispanoamericana no es solo un certamen… es una celebración de identidad.

Mira la programación en Red Uno Play