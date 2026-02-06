TEMAS DE HOY:
Stranger Things vuelve con dibujos: así será la nueva serie animada

Lanzaron el primer tráiler de Stranger Things: Tales From ’85, una serie animada ambientada entre la segunda y tercera temporada que promete nuevas aventuras, misterio y terror en Hawkins.

Silvia Sanchez

06/02/2026 13:58

Stranger Things vuelve con dibujos: así será la nueva serie animada. Imagen referencial captura.
A pesar de que la serie principal finalizó hace poco, Netflix sorprendió a los fans al anunciar una nueva producción animada basada en Stranger Things.

A través de sus redes sociales, la plataforma presentó el primer tráiler de Stranger Things: Tales From ’85, una historia original que llegará al catálogo el 23 de abril.

Una historia inédita en pleno invierno de 1985

La nueva serie estará ambientada en el invierno de 1985 y se ubicará cronológicamente entre la segunda y tercera temporada de la producción original.

La trama comienza luego de que Eleven lograra cerrar el portal del Upside Down en el laboratorio de Hawkins, dando la impresión de que el peligro había terminado.

Los protagonistas —Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max— intentan retomar su vida normal entre partidas de Dungeons & Dragons, juegos en la nieve y días aparentemente tranquilos.

Pero la calma durará poco.

Una nueva amenaza emerge

El avance muestra que una tormenta inusual desata una fuerza desconocida bajo las calles del pueblo.

Todo indica que algo logró sobrevivir al cierre del portal y ahora amenaza con regresar, poniendo nuevamente en riesgo a Hawkins.

El grupo deberá enfrentarse a un enemigo cuyo origen podría estar en el Upside Down, el laboratorio… o en un lugar aún más misterioso.

Nuevas voces para personajes icónicos

El paso al formato animado trae consigo un nuevo elenco de voces:

  • Brooklyn Davey Norstedt → Eleven

  • Jolie Hoang-Rappaport → Max

  • Luca Diaz → Mike

  • Elisha “EJ” Williams → Lucas

  • Braxton Quinney → Dustin

  • Benjamin Plessala → Will

  • Jeremy Jordan → Steve Harrington

  • Brett Gipson → Hopper

