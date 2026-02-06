Vale como una mansión: búfalo albino es subastado por medio millón de dólares

Un búfalo de agua albino alcanzó un impresionante precio de 500.000 dólares, despertando el interés de criadores y coleccionistas especializados en genética animal.

El ejemplar fue adquirido principalmente por su carga genética única, ya que el albinismo en búfalos es extremadamente raro y difícil de reproducir.

Un tesoro de la naturaleza

Con su pelaje completamente blanco y sus ojos claros, este animal destaca de inmediato entre miles de ejemplares.

En varios países de Asia y otras regiones, los búfalos albinos son considerados símbolos de buena suerte, prosperidad y abundancia, lo que aumenta aún más su valor cultural y económico.

Para muchos compradores, adquirir uno de estos animales no solo representa una inversión, sino también un estatus.

Genética, prestigio y negocio

Expertos explican que este tipo de subastas reflejan el auge de la biotecnología ganadera, donde la rareza genética se traduce en millones.

El nuevo dueño podrá utilizar al búfalo para programas de reproducción selectiva, lo que podría generar descendencia de alto valor en el futuro.

Un fenómeno que conquista las redes

La noticia rápidamente se volvió viral, generando miles de reacciones.

Mientras algunos celebran el avance de la genética, otros cuestionan los altos precios en el mercado animal.

Lo cierto es que este búfalo ya hizo historia: pasó de ser una rareza natural… a convertirse en un “animal millonario”.

