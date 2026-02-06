Messi paraliza Ecuador: Los detalles del despliegue de seguridad para ‘El partido de la historia’

Guayaquil se prepara para recibir a Lionel Messi y al Inter Miami en un evento que ha sido catalogado por los locales como "el partido de la historia". El encuentro frente a Barcelona SC, programado para este sábado a las 21:00 horas, ha forzado a las autoridades a desplegar un operativo de vigilancia nunca antes visto.

El plantel estadounidense se hospedará en el lujoso hotel Oro Verde, donde el capitán argentino descansará en la suite presidencial bajo una custodia permanente. Daniel Molina, CEO de Molinacorp y organizador del evento, enfatizó el rigor de la planificación al declarar que “las medidas de seguridad van a ser al máximo”.

El blindaje no se limitará al alojamiento, sino que se extenderá de forma estratégica durante todos los traslados del equipo por la ciudad. Molina confirmó además que el estadio contará con aproximadamente 550 guardias privados distribuidos tanto en el campo de juego como en las zonas periféricas.

Foto: EFE.

La movilidad urbana también será intervenida mediante el despliegue de 150 agentes de tránsito y 40 unidades motorizadas que abrirán paso a la delegación de Florida. Todo el movimiento será supervisado en tiempo real desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte para evitar cualquier tipo de incidente logístico.

Este espectáculo deportivo posiciona a Guayaquil como el epicentro del fútbol continental y marca un hito en la historia reciente de la ciudad. La presencia de Messi garantiza que la jornada trascienda lo futbolístico para convertirse en un fenómeno social protegido por un cerco de seguridad absoluto.

