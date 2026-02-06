La ciudad de Grenoble, al sureste de Francia, fue escenario de un violento ataque el viernes por la tarde cuando dos sujetos lanzaron una granada al interior de un centro de estética. La explosión dejó un saldo de seis heridos leves, incluido un niño de 5 años.

Un ataque filmado para las redes sociales

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en un local ubicado en la planta baja de un edificio residencial. Según los reportes policiales y videos que circulan en redes sociales, dos hombres encapuchados se acercaron al negocio. Mientras uno impedía que cerraran la puerta y lanzaba el artefacto, el otro filmaba la escena con su celular.

El fiscal de la ciudad, Etienne Manteaux, calificó el hecho como un "acto de intimidación" y señaló que el video fue difundido rápidamente en internet como una muestra de poder. Aunque la explosión destrozó la vidriera y causó pánico, las autoridades explicaron que el artefacto no era de tipo militar ni contenía metralla, por lo que su objetivo no era matar, sino aterrorizar.

El saldo de la explosión

Los servicios de emergencia atendieron en el lugar a seis personas afectadas por la onda expansiva y el estado de shock. Afortunadamente, ninguna de las víctimas requirió traslado a un hospital. El niño de 5 años, que se encontraba en el salón al momento del estallido, resultó con lesiones menores.

Así quedó el lugar del ataque. Foto: @InfosFrancaises

Con información de 20 minutos y El Tiempo.

