Matan en México a narco ligado al asesinato de Andrés Escobar tras el Mundial 94

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este viernes 6 de febrero de 2026 el asesinato en México del narcotraficante Santiago Gallón Henao, señalado por su presunta vinculación con el crimen del futbolista Andrés Escobar tras el Mundial de Estados Unidos 1994.

La información fue difundida por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, escribió Petro.

Gallón era investigado por el caso Andrés Escobar

Santiago Gallón fue investigado durante años por su presunta relación con el asesinato del defensor de la selección colombiana, ocurrido el 2 de julio de 1994 en Medellín.

Escobar fue baleado tras regresar del Mundial, donde marcó un autogol en el partido ante Estados Unidos, un hecho que marcó trágicamente su carrera y su vida.

El crimen se convirtió en uno de los episodios más dolorosos en la historia del fútbol colombiano.

Petro recordó denuncias previas contra Gallón

El presidente recordó que ya había denunciado a Gallón en 2007, cuando era senador, durante un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.

En ese momento, lo señaló como integrante de la convivir “El Cóndor”, junto a alias “El Tubo”, coordinador del Bloque Metro.

Según Petro, este grupo estaba vinculado a:

Robo de combustible

Actividades paramilitares

Entrenamiento armado ilegal

Las operaciones se realizaban, según sus denuncias, cerca de la hacienda “Guacharacas”, vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Relación con grupos paramilitares

De acuerdo con el mandatario:

La convivir El Cóndor fue autorizada durante el gobierno departamental de Uribe.

Recibió armas oficiales.

Luego se integró al Bloque Metro.

Más tarde fue exterminada por el Bloque Central Bolívar.

Estas estructuras hicieron parte del entramado del conflicto armado colombiano.

El impacto del asesinato de Andrés Escobar

Petro recordó que Gallón habría sido responsable directo del asesinato del futbolista, motivado por celos y ocurrido en una discoteca de Medellín.

El mandatario afirmó que ese crimen:

Golpeó la imagen internacional del país.

Representó una tragedia nacional.

Marcó una generación del fútbol colombiano.

Andrés Escobar es recordado hasta hoy como un símbolo de fair play y profesionalismo.

Contexto político y llamado electoral

En su mensaje, Petro también hizo un llamado a los ciudadanos de Antioquia a alejar del poder a personas vinculadas con estructuras criminales.

Recordó que Colombia celebrará en 2026:

Elecciones legislativas: 8 de marzo

Elecciones presidenciales: 31 de mayo

Según el mandatario, estos comicios serán clave para fortalecer la democracia.

Un capítulo que cierra una historia oscura

Con la muerte de Santiago Gallón en México, se cierra uno de los capítulos más polémicos relacionados con el asesinato de Andrés Escobar.

Sin embargo, el caso sigue siendo un recordatorio del impacto que el narcotráfico y la violencia tuvieron en el deporte y la sociedad colombiana durante los años noventa.

