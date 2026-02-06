Impactante accidente: vehículo cae al sótano de un edificio y deja un herido en Cochabamba

El hecho ocurrió de madrugada, en inmediaciones del estadio Félix Capriles. El conductor fue rescatado herido y trasladado a un centro de salud.
06/02/2026 7:34
Un vehículo cayó al sótano de un edificio la madrugada de este viernes, cerca de las 04:00, en inmediaciones del estadio Félix Capriles, en Cochabamba, generando alarma entre los vecinos del sector y movilizando a equipos de emergencia.
Voluntarios del SAR Bolivia, personal de Bomberos de la Policía y paramédicos acudieron de inmediato al lugar para rescatar al conductor, quien resultó herido y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.
Según información extraoficial, el conductor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y habría intentado descender sin esperar la habilitación de la rampa que funciona como ascensor vehicular hacia el garaje, lo que provocó la caída.
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para establecer responsabilidades.
