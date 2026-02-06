Impactante accidente: vehículo cae al sótano de un edificio y deja un herido en Cochabamba

Un vehículo cayó al sótano de un edificio la madrugada de este viernes, cerca de las 04:00, en inmediaciones del estadio Félix Capriles, en Cochabamba, generando alarma entre los vecinos del sector y movilizando a equipos de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, el motorizado se precipitó desde una altura aproximada de 10 metros hacia el subsuelo del edificio, quedando con las llantas hacia arriba y con severos daños en la parte superior debido al impacto.

Voluntarios del SAR Bolivia, personal de Bomberos de la Policía y paramédicos acudieron de inmediato al lugar para rescatar al conductor, quien resultó herido y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, ya que el vehículo presentaba derrame de gasolina, lo que generaba riesgo de incendio y ponía en peligro a los residentes del inmueble. El trabajo de rescate y retiro del motorizado se extendió por aproximadamente dos horas.

Según información extraoficial, el conductor se encontraba presuntamente en estado de ebriedad y habría intentado descender sin esperar la habilitación de la rampa que funciona como ascensor vehicular hacia el garaje, lo que provocó la caída.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para establecer responsabilidades.



