Imágenes fuertes: Mujer fallece tras ser embestida por un vehículo mientras esperaba el transporte público

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la provincia del Guayas, en el litoral de Ecuador, dio la vuelta al mundo tras la viralización de las imágenes de seguridad. Una mujer perdió la vida de manera instantánea luego de ser arrollada por un automóvil que circulaba a exceso de velocidad mientras ella aguardaba la llegada de un autobús.

El siniestro se registró la mañana del jueves 5 de febrero en el cantón El Triunfo. Según los informes preliminares y el registro de las cámaras de vigilancia de la zona, la víctima se encontraba de pie a un costado de la carretera, en un área destinada al tránsito de peatones.

En cuestión de segundos, un vehículo particular que intentaba realizar una maniobra de rebase perdió el control, se desvió de la calzada e impactó de lleno contra la mujer. La fuerza del choque fue tal que la víctima salió proyectada varios metros por el aire, falleciendo en el lugar antes de que los servicios de emergencia pudieran prestarle auxilio.

Al sitio acudieron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y la Policía Nacional para acordonar el área. Las autoridades manejan varias hipótesis sobre la causa del siniestro:

Exceso de velocidad: El conductor circulaba muy por encima de los límites permitidos en una zona de alto flujo.

Maniobra imprudente: Se investiga si la pérdida de control fue producto de un rebase fallido.

Situación del conductor: El responsable del vehículo fue retenido por las autoridades para rendir su versión y determinar su situación jurídica.

El video del accidente, que muestra la crudeza del impacto, se difundió rápidamente en plataformas digitales, generando una ola de indignación y debate sobre la imprudencia

Con información de El Telégrafo, Metro Ecuador y TV Azteca.

Vea el video:

