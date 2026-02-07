Manchester United venció 2-0 al Tottenham, que sufrió la expulsión de 'Cuti' Romero a los 29 minutos

Una nueva expulsión de Cristian 'Cuti' Romero condicionó al Tottenham, que cayó 2-0 en su visita al Manchester United, por la jornada 25 de la Premier League. El defensor argentino fue expulsado a la media hora de juego por un fuerte pisotón a Casemiro, calificado en la TV británica como un gesto “desagradable”.

Es la sexta tarjeta roja que recibe Romero desde su llegada al club londinense hace tres años y medio. La acción obligó al equipo a jugar más de 60 minutos con un hombre menos frente a un United en racha.

El United aprovechó con eficacia

El gol llegó pocos minutos después de la expulsión. En una jugada preparada de córner, Bruno Fernandes asistió en corto a Kobbie Mainoo, quien prolongó para que Bryan Mbeumo rematara con lo justo y venciera al arquero Vicario.

Pese a las llegadas del United —incluyendo dos goles anulados por fuera de juego a Amad Diallo y Matheus Cunha— el equipo recién logró ampliar la diferencia al minuto 80, cuando Bruno Fernandes empujó un centro de Diogo Dalot y selló el 2-0.

Con este resultado, el United suma cuatro victorias consecutivas bajo el mando de Michael Carrick, llega a 44 puntos y se afirma en zona de Champions League.

Tottenham, sin victorias desde diciembre

El panorama para el Tottenham es más complejo. No gana desde el 28 de diciembre y deberá afrontar los próximos tres partidos sin Romero, además de la baja por lesión de Destiny Udogie. La presión crece sobre el DT Thomas Frank, que acumula bajas y se aleja de los puestos europeos.

Actualmente, el equipo está en la posición 14 con 29 puntos, y si el West Ham gana esta jornada, los ‘Spurs’ quedarán a solo seis unidades del descenso.

