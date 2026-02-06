TEMAS DE HOY:
Deportes

Por protesta contra la liga Saudí, Cristiano no jugó contra Al Ittihad

El portugués no figuró entre los convocados por el entrenador Jorge Jesús en el Al Nassr.

EFE

06/02/2026 17:43

Cristitano Ronaldo durante un partido vistiendo la camiseta de Al Nassr. Foto: redes sociales.
Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr, mantiene su pulso contra la liga de Arabia Saudí y por segunda jornada consecutiva, tras perderse el choque frente el Al Riyadh, no participó en el encuentro que disputó su equipo contra el Al Ittihad.

El jugador portugués no figuró entre la lista de convocados por su entrenador, Jorge Jesus, y alarga su protesta contra la Saudi Pro League porque entiende que la política de fichajes del Fondo Soberano de Arabia Saudí (PIF) perjudica a su club, el Al Nassr.

Cristiano decidió no jugar el anterior encuentro de su equipo frente al Al Riyadh como medida de presión por el traspaso de Karim Benzema al Al Hilal, su principal rival por el título, y que estaba a punto de cerrarse. Finalmente, Benzema cambió de club y este jueves se estrenó con un triplete frente al Al Okhdood.

A 39 goles de cumplir su objetivo de alcanzar los 1.000 antes de terminar su carrera, Cristiano suma dos encuentros consecutivos sin aparecer en las convocatorias del Al Nassr.

Este jueves cumplió 41 años y para alcanzar ese reto aún dispone de un mínimo de 16 encuentros oficiales con su club antes de finalizar el curso y de cinco choques con Portugal (dos amistosos y tres de la fase de grupos del Mundial) si es convocado por su seleccionador, Roberto Martínez. EFE

