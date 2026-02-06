Tragedia en La Paz: Sube a 14 la cifra de fallecidos tras el fatal embarrancamiento en Mocomoco

La cifra de víctimas fatales por el accidente de un microbús en el municipio paceño de Mocomoco aumentó drásticamente en las últimas horas. Según el reporte más reciente brindado por el comandante departamental de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, el número de fallecidos se ha elevado a 14 personas, duplicando los reportes iniciales que mencionaban siete decesos.

Un impacto de 150 metros de profundidad

El trágico suceso ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 18:45, en la región de Putini. Un microbús que se dirigía desde una comunidad rural hacia la ciudad de La Paz perdió el control y se precipitó por un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Debido a la magnitud del impacto, el vehículo quedó completamente destruido. El personal policial de la jefatura de Chuma logró llegar al lugar recién en horas de la noche debido a la distancia y lo accidentado del terreno, encontrando una escena desoladora.

El conductor se dio a la fuga

Una de las revelaciones más críticas de la investigación es que el conductor del vehículo no fue hallado en el lugar del siniestro.

"Se presume que el conductor se habría dado a la fuga; no se lo ha podido encontrar, según referencias de los mismos señores que son parte del sindicato", informó Salgueiro a medios estatales.

La Policía y el Ministerio Público manejan como hipótesis principal una falla humana, posiblemente vinculada al exceso de velocidad, aunque no se descartan otras causas mecánicas.

Estado de los heridos y víctimas

Hasta el momento, solo se ha reportado oficialmente a un herido identificado como David Jumpiri Patana (23 años), quien recibe atención médica en la clínica Fides de la ciudad de El Alto.

La recolección de datos ha sido compleja para las autoridades, ya que muchos familiares, ante la desesperación, trasladaron los cuerpos de los fallecidos directamente a sus comunidades antes de la llegada de los peritos. Esto ha dificultado las labores de identificación y el levantamiento formal de evidencias.

