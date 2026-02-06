La Fuerza Aérea paraguaya realizó disparos de advertencia antes de que el piloto lograra cruzar la frontera.
06/02/2026 20:11
Escuchar esta nota
La Fuerza Aérea de Paraguay ejecutó una intensa persecución aérea para interceptar una avioneta de origen boliviano que volaba a baja altura. Durante la maniobra, las autoridades realizaron disparos de intimidación con el objetivo de obligar al piloto a realizar un descenso inmediato.
Pese a las ráfagas de advertencia, el tripulante logró evadir el control oficial y emprendió una veloz huida con dirección al territorio boliviano. Los informes técnicos confirmaron la plena identificación de la matrícula, cuyos datos ya fueron remitidos a Bolivia para iniciar el proceso de investigación.
Tras eludir el cerco paraguayo, la aeronave no permaneció en suelo nacional y continuó su trayecto hasta aterrizar en Mato Grosso, Brasil.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
21:00
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00