A días del 1 de enero, Univida ya habilitó la venta del SOAT 2026. Conozca la lista oficial de precios y el paso a paso para comprarlo por WhatsApp o vía digital y evitar la retención momentánea de tu vehículo.
23/12/2025 10:32
El tiempo corre y el SOAT 2026 ya es obligatorio a partir del 1 de enero. Para evitar multas, retenciones o contratiempos durante los feriados de Año Nuevo, Univida habilitó la compra 100% digital, incluso a través de WhatsApp, en menos de dos minutos.
A continuación, te presentamos la tabla oficial de precios y el paso a paso para adquirir tu seguro sin filas ni papeleos.
Cómo comprar el SOAT 2026 por WhatsApp
Para adquirir el SOAT por WhatsApp en Bolivia, solo debes contactar al asistente virtual LUKA, de Univida, mediante enlaces oficiales difundidos en sus redes sociales o página web.
🔹 Pasos para comprar por WhatsApp:
Ubica el enlace oficial
Ingresa a los enlaces de LUKA disponibles en las redes sociales de Univida o en su sitio web, como:
👉 chat.luka.bo/SOAT2025 o chat.luka.bo/UnividaSOAT2025
Inicia la conversación
Al hacer clic, se abrirá WhatsApp y comenzarás a chatear con LUKA, el asistente virtual.
Ingresa tus datos
Te pedirá información básica como:
Departamento
Tipo de uso del vehículo
Número de placa
Realiza el pago
Recibirás un enlace para pagar mediante:
Código QR (Simple QR)
Tarjeta de débito o crédito
Recibe tu SOAT digital
Una vez confirmado el pago, obtendrás:
Roseta digital
Factura electrónica
No es necesario imprimirla, puedes mostrarla directamente desde tu celular.
Compra por web o App UNIVida
También puedes adquirir tu SOAT 2026 a través de los canales digitales oficiales.
🔹 Pasos:
Ingresa a www.univida.bo o descarga la UNIVida App (Android y iOS).
Selecciona la opción “Comprar SOAT”.
Introduce el número de placa y completa los datos solicitados.
Elige el método de pago:
QR
Tarjeta
Tigo Money
Confirma la compra y recibí la roseta digital en tu correo electrónico.
Tabla referencial de precios SOAT 2026
Según la tabla oficial:
Minibús (15 ocupantes)
Uso público: Bs 245
Uso particular: Bs 330
Vagoneta
Uso público: Bs 125
Uso particular: Bs 90
Flotas (+39 ocupantes)
Uso público: Bs 3.700
Uso particular: Bs 2.630
Camión (25 ocupantes)
Uso público: Bs 1.260
Uso particular: Bs 1.310
El SOAT adquirido desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia desde las 00:00 del día siguiente a la compra hasta el 31 de diciembre de 2026.
Datos clave a tomar en cuenta
La venta digital y presencial está habilitada desde el pasado 1 de noviembre.
Comprar por canales digitales de Univida o entidades financieras permite un descuento del 2%.
La roseta es 100% digital y tiene la misma validez legal.
