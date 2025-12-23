TEMAS DE HOY:
Nacionales

SOAT 2026: precios oficiales y cómo comprarlo por WhatsApp en solo 2 minutos

A días del 1 de enero, Univida ya habilitó la venta del SOAT 2026. Conozca la lista oficial de precios y el paso a paso para comprarlo por WhatsApp o vía digital y evitar la retención momentánea de tu vehículo.

Silvia Sanchez

23/12/2025 10:32

Foto Univida
Bolivia

Escuchar esta nota

El tiempo corre y el SOAT 2026 ya es obligatorio a partir del 1 de enero. Para evitar multas, retenciones o contratiempos durante los feriados de Año Nuevo, Univida habilitó la compra 100% digital, incluso a través de WhatsApp, en menos de dos minutos.

A continuación, te presentamos la tabla oficial de precios y el paso a paso para adquirir tu seguro sin filas ni papeleos.

Cómo comprar el SOAT 2026 por WhatsApp

Para adquirir el SOAT por WhatsApp en Bolivia, solo debes contactar al asistente virtual LUKA, de Univida, mediante enlaces oficiales difundidos en sus redes sociales o página web.

🔹 Pasos para comprar por WhatsApp:

  1. Ubica el enlace oficial
    Ingresa a los enlaces de LUKA disponibles en las redes sociales de Univida o en su sitio web, como:
    👉 chat.luka.bo/SOAT2025 o chat.luka.bo/UnividaSOAT2025

  2. Inicia la conversación
    Al hacer clic, se abrirá WhatsApp y comenzarás a chatear con LUKA, el asistente virtual.

  3. Ingresa tus datos
    Te pedirá información básica como:

    • Departamento

    • Tipo de uso del vehículo

    • Número de placa

  4. Realiza el pago
    Recibirás un enlace para pagar mediante:

    • Código QR (Simple QR)

    • Tarjeta de débito o crédito

  5. Recibe tu SOAT digital
    Una vez confirmado el pago, obtendrás:

    • Roseta digital

    • Factura electrónica

No es necesario imprimirla, puedes mostrarla directamente desde tu celular.

Compra por web o App UNIVida

También puedes adquirir tu SOAT 2026 a través de los canales digitales oficiales.

🔹 Pasos:

  1. Ingresa a www.univida.bo o descarga la UNIVida App (Android y iOS).

  2. Selecciona la opción “Comprar SOAT”.

  3. Introduce el número de placa y completa los datos solicitados.

  4. Elige el método de pago:

    • QR

    • Tarjeta

    • Tigo Money

  5. Confirma la compra y recibí la roseta digital en tu correo electrónico.

Tabla referencial de precios SOAT 2026

Según la tabla oficial:

  • Minibús (15 ocupantes)

    • Uso público: Bs 245

    • Uso particular: Bs 330

  • Vagoneta

    • Uso público: Bs 125

    • Uso particular: Bs 90

  • Flotas (+39 ocupantes)

    • Uso público: Bs 3.700

    • Uso particular: Bs 2.630

  • Camión (25 ocupantes)

    • Uso público: Bs 1.260

    • Uso particular: Bs 1.310

El SOAT adquirido desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia desde las 00:00 del día siguiente a la compra hasta el 31 de diciembre de 2026.

Datos clave a tomar en cuenta

  • La venta digital y presencial está habilitada desde el pasado 1 de noviembre.

  • Comprar por canales digitales de Univida o entidades financieras permite un descuento del 2%.

  • La roseta es 100% digital y tiene la misma validez legal.

Mira la programación en Red Uno Play

