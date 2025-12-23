El tiempo corre y el SOAT 2026 ya es obligatorio a partir del 1 de enero. Para evitar multas, retenciones o contratiempos durante los feriados de Año Nuevo, Univida habilitó la compra 100% digital, incluso a través de WhatsApp, en menos de dos minutos.

A continuación, te presentamos la tabla oficial de precios y el paso a paso para adquirir tu seguro sin filas ni papeleos.

Cómo comprar el SOAT 2026 por WhatsApp

Para adquirir el SOAT por WhatsApp en Bolivia, solo debes contactar al asistente virtual LUKA, de Univida, mediante enlaces oficiales difundidos en sus redes sociales o página web.

🔹 Pasos para comprar por WhatsApp:

Ubica el enlace oficial

Ingresa a los enlaces de LUKA disponibles en las redes sociales de Univida o en su sitio web, como:

👉 chat.luka.bo/SOAT2025 o chat.luka.bo/UnividaSOAT2025 Inicia la conversación

Al hacer clic, se abrirá WhatsApp y comenzarás a chatear con LUKA, el asistente virtual. Ingresa tus datos

Te pedirá información básica como: Departamento

Tipo de uso del vehículo

Número de placa Realiza el pago

Recibirás un enlace para pagar mediante: Código QR (Simple QR)

Tarjeta de débito o crédito Recibe tu SOAT digital

Una vez confirmado el pago, obtendrás: Roseta digital

Factura electrónica

No es necesario imprimirla, puedes mostrarla directamente desde tu celular.

Compra por web o App UNIVida

También puedes adquirir tu SOAT 2026 a través de los canales digitales oficiales.

🔹 Pasos:

Ingresa a www.univida.bo o descarga la UNIVida App (Android y iOS). Selecciona la opción “Comprar SOAT”. Introduce el número de placa y completa los datos solicitados. Elige el método de pago: QR

Tarjeta

Tigo Money Confirma la compra y recibí la roseta digital en tu correo electrónico.

Tabla referencial de precios SOAT 2026

Según la tabla oficial:

Minibús (15 ocupantes) Uso público: Bs 245 Uso particular: Bs 330

Vagoneta Uso público: Bs 125 Uso particular: Bs 90

Flotas (+39 ocupantes) Uso público: Bs 3.700 Uso particular: Bs 2.630

Camión (25 ocupantes) Uso público: Bs 1.260 Uso particular: Bs 1.310



El SOAT adquirido desde el 1 de enero de 2026 entra en vigencia desde las 00:00 del día siguiente a la compra hasta el 31 de diciembre de 2026.

Datos clave a tomar en cuenta

La venta digital y presencial está habilitada desde el pasado 1 de noviembre .

Comprar por canales digitales de Univida o entidades financieras permite un descuento del 2% .

La roseta es 100% digital y tiene la misma validez legal.

Mira la programación en Red Uno Play