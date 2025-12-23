Nuevos vocales electorales tienen hasta dos años para consolidar nuevo padrón electoral

La Ley Transitoria N.º 1701, promulgada el 2 de diciembre de 2025, establece de manera expresa que uno de los deberes prioritarios de las y los nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la elaboración de un nuevo Padrón Electoral en el país.

De acuerdo con la Disposición Adicional Quinta, Parágrafo VII de la citada norma, se determina que:

“Constituirá uno de los deberes prioritarios de las y los nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral, la realización de un nuevo Padrón Electoral, en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, a partir del momento de la posesión de los Vocales designados”, señala el documento.

Este mandato legal otorga un plazo de hasta dos años para que la nueva Sala Plena del TSE lleve adelante un proceso integral de consolidación y actualización del registro electoral, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la transparencia de los procesos democráticos.

En ese marco, el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, reafirmó este lunes su compromiso de trabajar en la construcción de un nuevo padrón electoral. La autoridad electoral señaló que este proceso será una de las principales prioridades de su gestión y que se desarrollará con criterios técnicos, transparencia institucional y respeto a la normativa vigente.

