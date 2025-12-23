El nuevo padrón: el reto de los nuevos vocales del TSE

Los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciaron su mandato enfrentando uno de los procesos más sensibles del calendario democrático: las elecciones subnacionales de 2026. Carlos Alberto Goitia, recientemente posesionado, explicó los primeros lineamientos que asumirá la institución.

Durante una entrevista en El Mañanero, Goitia destacó que su designación contó con el respaldo de más de dos tercios de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que les otorga independencia. “Ese respaldo nos brinda independencia, no le debemos nada a nadie, no hemos sido designados en función al favor político de uno u otro”, afirmó.

Entre las primeras decisiones del TSE, se amplió el plazo de inscripción de candidatos hasta el viernes 26 de diciembre. Goitia explicó que la medida busca garantizar la participación de quienes aún tramitaban documentos requeridos:

“Era un escenario complejo… si se ampliaba hasta el viernes 26 se daba una mayor posibilidad para que puedan participar las distintas personas interesadas con las fuerzas políticas interesadas en este proceso”.

Respecto al padrón electoral, Goitia señaló que es “una tarea verdaderamente compleja, titánica… hay que cuidar que no esté ni inflado ni achicado y que sepamos claramente que quienes están en ese padrón son las personas que participan en el proceso”.

Agregó que, aunque el reempadronamiento ya concluyó, la construcción de un nuevo padrón transparente continuará: “Estoy seguro que contaremos con el apoyo de distintos organismos internacionales… nos permitirán en ese plazo de dos años generar este nuevo padrón que sea confiable, transparente y además que brinde la seguridad a los bolivianos y bolivianas”.

Sobre el impacto de la ampliación de inscripciones en el calendario electoral, Goitia aclaró: “No es bueno modificar el calendario electoral; esta fue una circunstancia muy peculiar y el cronograma vigente se mantiene”.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la transparencia y la comunicación con la prensa: “Los servidores públicos estamos para informar y por lo tanto estaré en lo personal siempre a las órdenes de ustedes”.

Con estas primeras decisiones, el TSE inicia un periodo clave para garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral, marcando el camino hacia los comicios subnacionales del próximo año.

