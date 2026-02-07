“La noche que soñamos”: La agrupación 'Curumechaca' coronó a su reina Paola I en una fiesta inolvidable

Por fin llegó la noche que todos esperaban. La agrupación 'Curumechaca' celebró con entusiasmo la coronación de su nueva reina, Paola I, en un evento cargado de música, danza y emoción. La velada, celebrada este viernes, coincidió con los 31 años de historia de la comparsa, un recorrido marcado por la dedicación al carnaval y la construcción de lazos de amistad entre sus integrantes.

Juan Alberto ‘Chipa’ Rojas, representante de la agrupación, destacó la importancia de la ocasión: “Bienvenida señorita Paola, esta noche por fin ha llegado la noche que soñamos, la noche que esperábamos y la noche que quedará grabada en la historia de Curumechaca. Hoy celebramos 31 años de dedicación, unidad y alegría compartida”.

La agrupación Curumechaca corona a Paola I en una noche de alegría y tradición. FOTO: RED UNO DIGITAL.

Durante la ceremonia, Rojas entregó oficialmente la corona a Paola I, quien recibió el reconocimiento con orgullo y entusiasmo.

“Que reine la alegría, que reine carnaval y que esta fiesta no termine nunca. ¡Que viva Paula, que viva Curumechaca y que siga la fiesta!”, expresó el representante de la comparsa.

La nueva reina, Paola I, aseguró sentirse preparada para animar a su agrupación y representar con carisma la esencia de su tierra. “Me siento muy agradecida y emocionada. Los integrantes de la comparsa me han tratado con mucho cariño y estoy lista para vivir este carnaval con alegría y felicidad”, señaló.

Asimismo, Paola I envió un mensaje de unión a todos los presentes y a los seguidores del Carnaval 2026:

“Disfrutemos este carnaval en familia, llenémonos de esa alegría que nos representa y llevémosla durante todo el año. ¡Fuerza Curumechaca, que viva el carnaval!”.

Camila I, reina del Carnaval cruceño 2026, también se sumó a la celebración y destacó la importancia de las tradiciones: “¡Qué honor para nosotros Testarudo, Reina del Carnaval 2026! Estar rodeada de tantas tradiciones, de este bloque con parcero carnavalero que lleva aportando cada uno de ustedes más de 50 años a nuestras tradiciones, a nuestro carnaval, amando nuestra tierra, lo nuestro. Un aplauso para ustedes, por favor”.

La soberana de la Fiesta Grande de los Cruceños agregó además un mensaje de alegría y reconocimiento hacia Paola I: “Gracias por ser parte de este carnaval inolvidable y muchas felicidades por su hermosa representante Paola. Estoy muy feliz de que nos acompañe en esta experiencia, en este carnaval, que va a dejar huellas junto a todos ustedes y a Paola I. Muchísimas gracias por invitarnos, por recibirnos con tanto cariño. ¡Que viva los Curumechaca, que vive el carnaval y que vive Santa Cruz!”.

El evento se cerró con música, baile y aplausos, marcando el inicio de un carnaval que promete ser inolvidable para Paola I y toda la comparsa Curumechaca.

