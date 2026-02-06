Tres voces eternas del Carnaval: el Festival de Bandas rendirá tributo a grandes autores bolivianos

La música, la memoria y el sentimiento se unirán este sábado 7 de febrero en el XXIV Festival Nacional de Bandas 2026, donde Oruro rendirá un emotivo homenaje póstumo a tres grandes exponentes del folclore boliviano.

Se trata de Juan Apaza Chambi, Eloy Apaza Chambi y Luis Alberto Aguilar Calle, reconocidos autores de emblemáticas canciones como “Ojo Cerrado”, “Cuánto cuestas, cuánto vales” y “La Brujita”, piezas que hoy forman parte del alma del Carnaval.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthia Yañez, destacó el aporte invaluable de los artistas.

“Con sus creaciones contribuyeron a enriquecer el enorme acervo musical del Carnaval orureño y de la música nacional en general”, afirmó.

Más de 5 mil músicos en escena

El festival comenzará desde las 09:00 de la mañana en la avenida cívica Sanjinés Vincenti, donde más de 5.000 músicos se darán cita para interpretar un variado repertorio.

Aunque se incluirán piezas internacionales, el eje central será la música folclórica boliviana, en una jornada que promete emoción, identidad y orgullo cultural.

El homenaje busca no solo recordar a los artistas, sino también mantener viva su obra en las nuevas generaciones, reafirmando que su música sigue sonando en cada desfile, cada banda y cada corazón.

