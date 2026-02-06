Más de 5.500 candidatos fueron reemplazados rumbo a las subnacionales

Rumbo a las elecciones subnacionales 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró el plazo para la sustitución de candidatos inhabilitados en todo el país, con un total de 5.500 reemplazos registrados hasta las 23:59 de este jueves.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que estas sustituciones responden principalmente a la inhabilitación de cerca de 23.000 postulantes que no presentaron la documentación requerida. “Estas 5.500 sustituciones van a suplir a estos candidatos”, explicó la autoridad, al precisar que las organizaciones políticas priorizaron reemplazar a los primeros nombres de sus listas.

Ávila detalló que la mayor cantidad de cambios se concentró en candidaturas a concejales y asambleístas, debido a que son los cargos más numerosos en disputa. “No hemos tenido muchas inhabilitaciones en el tema de candidatos a alcaldías o gobernaciones”, aclaró.

Asimismo, subrayó que cada nuevo candidato será sometido a una revisión estricta de requisitos. “Toda sustitución va a pasar el filtro de revisión de requisitos”, sostuvo, asegurando que el órgano electoral evaluará la documentación presentada antes de confirmar las habilitaciones.

Con este proceso, el TSE prevé consolidar la lista oficial de candidatos habilitados en los próximos días.

“Una vez que pasemos este filtro, ya los ciudadanos van a poder conocer las listas oficiales”, afirmó Ávila, destacando que el objetivo es brindar certidumbre en la recta final del calendario electoral.

Respecto al caso del candidato Manfred Reyes Villa en Cochabamba, Ávila indicó que el Tribunal Supremo Electoral analizará el recurso de apelación una vez que sea formalmente notificado.

“Desde ese momento inicia la competencia para que este tribunal pueda analizar el caso y fallar al respecto”, señaló, remarcando que la decisión se basará en la Constitución, la ley y las sentencias constitucionales vigentes.

En paralelo, el TSE avanza en la etapa logística del proceso, con la impresión de más de 500 formatos de papeletas a nivel nacional y la capacitación de jurados electorales a partir del 22 de febrero. Además, recordó que la propaganda electoral en medios comenzará 30 días antes de la jornada de votación.

En cuanto al padrón electoral, el presidente del TSE informó que existen entre 300.000 y 400.000 ciudadanos inhabilitados, principalmente por no haber votado en dos procesos consecutivos o por incumplir su función como jurados electorales. No obstante, podrán rehabilitarse hasta el 8 de febrero a través de la plataforma digital “Yo Participo”, trámite que es gratuito.

Finalmente, Ávila garantizó que los recursos económicos para la realización de las elecciones están asegurados. “No tenemos ningún problema en torno al presupuesto de estas elecciones”, afirmó, dando tranquilidad sobre la organización de los comicios subnacionales 2026.

