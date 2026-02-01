TED de Santa Cruz analiza renuncia de Laura Rojas como candidata al Concejo Municipal

La ex candidata Laura Rojas, actualmente con detención preventiva en el penal de Palmasola por su vinculación al caso conocido como “Maletas”, continúa registrada como candidata a concejala en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, pese a haber presentado su renuncia a la candidatura, informó el presidente del TED, Marco Antonio Monasterio.

Según explicó Monasterio, el Tribunal se encuentra a la espera del informe de la Secretaría de Cámara y de la Asesoría Legal, que evaluará el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa electoral para determinar si Rojas puede permanecer habilitada como candidata.

“Desde el Tribunal Electoral de Santa Cruz informamos que todavía esta persona está registrada como candidata. Estamos esperando el informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales para procesar la carta presentada por el delegado de la organización política, quien fue autorizado también por la ex candidata para su presentación ante el TED”, señaló Monasterio.

El presidente del TED aclaró que, de resultar negativo el cumplimiento de la normativa —es decir, si se confirma que Rojas no cumple los requisitos legales para postular— se procederá a su inhabilitación y retiro del sistema de candidaturas, permitiendo a la organización política sustituirla por otro postulante.

“Si el informe determina que no cumple con la normativa, se va a proceder a su eliminación o inhabilitación en el sistema de candidaturas. La organización política podrá sustituirla. Por el momento, sigue habilitada y la decisión final se tomará el lunes”, enfatizó Monasterio.

