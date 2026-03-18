Funerales al ritmo de reguetón: La respuesta cultural a la violencia en Perú

En Perú, la forma de despedir a los muertos está cambiando drásticamente, especialmente en las zonas más golpeadas por la inseguridad. Lo que antes eran velorios solemnes y silenciosos, hoy se han transformado en eventos con parlantes de gran potencia, alcohol y animadores profesionales que convierten el dolor en una celebración energética. Este fenómeno, conocido localmente como "funerales-fiesta", tiene como protagonista a "El Cangri", quien afirma ser el primer animador de funerales del país.

La labor de "El Cangri" consiste en sacar a los asistentes de su "zona de tristeza" a través del reggaetón y la música urbana, transformando el último adiós en una experiencia colectiva de alta intensidad. Según el animador, su fama ha crecido no solo por la viralidad de sus videos, sino por el crudo contexto de violencia que rodea a estas despedidas, informa DW en un extenso reportaje.

Un reflejo de la crisis de inseguridad

Este cambio en los rituales fúnebres ocurre en medio de una de las peores crisis de seguridad ciudadana en las últimas décadas para el país andino. Las cifras oficiales son alarmantes:

Récord de homicidios: En 2025 se registraron más de 3,600 asesinatos a nivel nacional.

Promedio diario: El país enfrenta aproximadamente 10 muertes violentas por día.

Muchos de los jóvenes despedidos bajo este nuevo formato son víctimas colaterales de la delincuencia o han estado involucrados en bandas criminales. Expertos señalan que la violencia ha escalado debido a las limitaciones del Estado para responder eficazmente al crimen organizado, lo que ha llevado a las comunidades a adaptar sus rituales de duelo a una realidad donde la muerte es parte del día a día.

Para las familias, estos "conciertos privados" representan una última muestra de afecto y una forma de reafirmar la identidad de quienes partieron prematuramente en un entorno hostil. La criminalidad ha dejado de ser una estadística para convertirse en una fuerza que redefine la vida, y ahora también la muerte, de miles de ciudadanos en Perú.

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