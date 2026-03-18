Dan seis meses de detención preventiva a mujer acusada de tentativa de infanticidio

La justicia determinó este martes la detención preventiva por seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes para la mujer acusada por el delito de tentativa de infanticidio, en un caso que generó conmoción en El Alto.

La decisión fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares realizada en horas de la mañana, luego de que el Ministerio Público formalizara la imputación en su contra por atentar contra la vida de sus hijas.

El subcomandante departamental de la Policía, Juan Javier Salgueiro, confirmó la determinación judicial.

“La autoridad ha determinado la detención preventiva por seis meses en el centro de Obrajes”, informó la autoridad policial.

Asimismo, explicó que la mujer fue ubicada en una comunidad, tras un operativo policial, y posteriormente trasladada a la ciudad de El Alto, donde enfrenta el proceso penal.

El caso se encuentra en etapa investigativa y se suma a las declaraciones previas de la imputada, quien habría señalado que actuó bajo presión emocional, versión que es analizada por la Fiscalía dentro del proceso.

Estado de los niños

Las menores, que ya fueron dadas de alta, permanecen bajo resguardo familiar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

Con esta determinación, la imputada permanecerá recluida de manera preventiva mientras avanzan las indagaciones y se define su situación jurídica.

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