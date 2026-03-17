Aprehenden a mujer acusada de intento de infanticidio en El Alto

La Policía aprehendió a una mujer acusada del delito de infanticidio en grado de tentativa, tras presuntamente haber intentado quitar la vida a sus tres hijos en la ciudad de El Alto, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Henri Pinto.

El hecho se registró el pasado 7 de marzo en la zona Villa Ingenio, donde la sindicada habría llegado a su domicilio y, según las investigaciones, envenenó a los menores con órganos fosforados y posteriormente les provocó heridas cortantes en las muñecas.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer también sustrajo aproximadamente 70.000 bolivianos, además de documentos de propiedad de la vivienda y un vehículo, antes de darse a la fuga.

“La aprehensión de esta ciudadana ya fue realizada y se la puso a disposición del Ministerio Público”, señaló el coronel Pinto, quien confirmó que la acusada fue encontrada en la comunidad de Quilima, en el departamento de La Paz, tras permanecer más de diez días en la zona.

Según la autoridad, las condiciones climáticas adversas, como el frío y la falta de alimentos, habrían obligado a la mujer a salir de su refugio, momento en el que fue interceptada por efectivos policiales que ya realizaban su búsqueda.

La sindicada fue trasladada a dependencias de la FELCC, donde será investigada por el delito de infanticidio en grado de tentativa. Hasta el momento, no prestó su declaración informativa, la cual se prevé que se realice en las próximas horas.

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