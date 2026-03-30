Investigan la muerte de un bebé en el Plan 3000; el padre fue aprehendido y será puesto ante un juez

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga un caso de presunto infanticidio registrado el fin de semana en la zona del Plan 3000, en Santa Cruz. El principal acusado es el padre del menor, un joven de 22 años, quien ya se encuentra aprehendido.

De acuerdo con el informe preliminar, la madre del bebé señaló que no se percató de lo ocurrido cuando el sujeto salió con el niño de cuatro meses y posteriormente regresó con el menor sin signos vitales. Ante la situación, el bebé fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona, donde se confirmó su fallecimiento.

Tras la denuncia, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a celdas policiales mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se prevé que en las próximas horas el acusado preste su declaración informativa y sea puesto ante un juez cautelar, que definirá su situación jurídica.

En tanto, el cuerpo del menor fue trasladado por su madre hasta Tarija, donde familiares le darán el último adiós.

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