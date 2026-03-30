Un trágico caso de presunto infanticidio conmociona a la población, luego de que un bebé de tan solo cuatro meses perdiera la vida en circunstancias que aún se investigan. El principal sospechoso es su propio padre, un joven de 23 años que ya se encuentra aprehendido.

El hecho se registró la noche del sábado 28 de marzo, cerca de las 20:00, cuando la Policía recibió una denuncia por una pelea familiar en el barrio 25 de Marzo, calle 8. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una pareja en medio de una discusión, donde la madre reclamaba la desaparición de su hijo.

Ante la presión policial, el padre salió en busca del menor y regresó minutos después con el bebé en brazos. Sin embargo, los uniformados evidenciaron que el niño no presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado al hospital Los Positos, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

“Al percatarse los funcionarios policiales de que el niño se encontraba sin signos vitales, inmediatamente es trasladado al hospital, donde indican que ya había llegado sin signos vitales”, informó el comandante de la EPI-3, coronel Edson Rojas.

Según el informe médico preliminar, el menor presentaba una marca en el cuello y signos compatibles con asfixia mecánica, además de otras lesiones que serán investigadas.

“Refieren que el bebé tendría una marca a nivel del cuello y que habría fallecido por asfixia mecánica”, agregó la autoridad policial.

De acuerdo con la investigación, el padre habría asfixiado al bebé debido a que lloraba constantemente. Posteriormente, al notar que no reaccionaba, lo dejó por unos minutos en un parque cercano antes de retornar a su domicilio.

“El padre refiere que el niño lloraba mucho, por lo cual habría asfixiado con las manos para que deje de llorar”, señaló Rojas.

La madre indicó que momentos antes se produjo una discusión con su pareja. “El padre habría tratado de mantener relaciones sexuales y, ante la negativa, sale a pasear con el bebé”, detalló el comandante.

El acusado fue identificado como Elmer T. R., de 23 años, quien se acogió a su derecho al silencio y permanece en celdas policiales. Será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.

Las autoridades confirmaron que el sujeto no cuenta con antecedentes penales, aunque habría estado bajo efectos del alcohol al momento del hecho.

El caso es investigado como infanticidio y ha generado profunda consternación en la población por la brutalidad del crimen.

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