“Sacó al bebé sin decirnos nada”: hermana del infanticida rompe el silencio y revela cómo ocurrió el crimen

Un caso que causó conmoción en Santa Cruz salió a la luz tras la confesión de un hombre que inicialmente denunció el supuesto robo de su bebé, pero que posteriormente admitió haberle quitado la vida. El testimonio de la hermana del acusado, brindado a la Red Uno, permitió reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

Según el relato, todo ocurrió el pasado sábado, cuando el hombre salió de su vivienda en el barrio 25 enero, llevándose al bebé sin avisar a ningún familiar. En ese momento, la madre del menor se encontraba realizando labores domésticas.

“Mi hermano de rato a otro se lo sacó al bebé sin decirnos nada. Mi cuñada estaba lavando ropa y cuando terminó salió a verlo, pero ya no estaba”, contó la mujer.

La desaparición generó una inmediata reacción en la familia, que salió a buscar al hombre y al menor sin obtener resultados. Ante la preocupación, decidieron dirigirse a realizar una denuncia en la zona del Plan 3000.

Sin embargo, mientras se encontraban en ese proceso, el acusado regresó al domicilio sin el bebé, argumentando que había sido víctima de un asalto.

“Dijo que unos maleantes le quisieron robar”, relató la hermana.

Con el paso de las horas, la versión comenzó a desmoronarse hasta que el propio hombre confesó lo ocurrido. De acuerdo con el testimonio, el sujeto admitió haber estrangulado al menor.

“Dijo que le agarró del cuello… luego intentó reanimarlo, no sé. Después volvió a la casa para traer agua y lo dejó tapado con ramas”, explicó.

Posteriormente, el hombre regresó con el bebé, momento en el que ya había presencia policial en el lugar. El menor fue trasladado al Hospital de Los Pocitos, donde llegó sin signos vitales.

La hermana del acusado señaló que ahora esperan que las autoridades actúen conforme a la ley.

“Que la justicia se haga cargo. Nosotros no podemos hacer nada más. Él mismo lo hizo”, manifestó, añadiendo que el hombre expresó arrepentimiento tras ser aprehendido.

Mira la programación en Red Uno Play