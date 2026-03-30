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Santa Cruz: balacera en el Cambódromo deja una persona fallecida y moviliza a la Policía

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados atacaron a un individuo en plena vía pública, provocándole lesiones que obligaron a su evacuación inmediata a un centro médico. 

Red Uno de Bolivia

30/03/2026 14:10

Balacera en el Cambódromo deja una persona fallecida. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Una balacera registrada en la zona del Cambódromo, entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó a una persona fallecida y generó un amplio despliegue policial pasadas las 13:40 de este lunes 30 de marzo.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados atacaron a un individuo en plena vía pública, provocándole heridas que obligaron a su evacuación inmediata a un centro médico, donde llegó sin signos vitales.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar y procedieron a acordonar el área, mientras unidades especializadas y de inteligencia iniciaron operativos para dar con los responsables.

Las autoridades indicaron que aún no se han establecido las causas ni el móvil del ataque. En ese sentido, se realiza la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los implicados y esclarecer lo ocurrido.

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