Motociclista pierde la vida tras impactar con un camión en Santa Cruz

Un motociclista de aproximadamente 26 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones del sector que conecta con el Chiriguano, entre las avenidas Piraí y Grigotá.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el conductor habría sufrido una breve distracción mientras utilizaba su teléfono celular, lo que le impidió percatarse de que un camión de alto tonelaje se encontraba retrocediendo en la vía. Al notar la situación, ya se encontraba demasiado cerca para evitar el impacto.

Producto del choque inicial contra el camión, el motociclista terminó colisionando también contra un vehículo particular, cuyo conductor se habría dado a la fuga tras el hecho, según información preliminar.

Motociclista pierde la vida tras impactar con un camión. FOTO: Rubén Velarde, periodista Red Uno.

Efectivos de la Policía se hicieron presentes en el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue judicial ubicada en la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia médico-legal que definirá las causas precisas del fallecimiento.

Se espera un informe oficial de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

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