Luego de tres jornadas intensas de rastrillaje, efectivos de la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía Boliviana encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en el río Piraí. El hallazgo se produjo la jornada del domingo 29 de marzo, cerca del puente del municipio de Colpa Bélgica, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe oficial brindado por el subteniente Eytan Quispe, el hecho se registró el jueves 26 de marzo, cuando la víctima se encontraba compartiendo con familiares a orillas del río.

“Se tiene conocimiento que la persona estaba jugando en el río, consumiendo bebidas alcohólicas con sus familiares y, de un momento a otro, terminó siendo arrastrado por el caudal”, explicó la autoridad.

Tras la denuncia, el equipo especializado de rescate acuático Bersa fue desplegado de inmediato, iniciando un operativo que se extendió durante varios días. Las labores de búsqueda abarcaron el jueves 26, viernes 27, sábado 28 y finalmente concluyeron el domingo 29 con el hallazgo del cuerpo.

Según el reporte, la víctima fue encontrada sin signos vitales y posteriormente reconocida por sus familiares. El trabajo de recuperación se realizó en coordinación con unidades de bomberos del municipio de Warnes.

Quispe aclaró que el fallecido no se encontraba en situación de vulnerabilidad, sino que era “una persona civil común” que compartía un momento recreativo con su familia.

La víctima fue identificada como Marcelo Cuéllar Robles, quien estaba próximo a cumplir 32 años en abril y cursaba estudios de enfermería.

Ante este hecho, desde Bomberos reiteraron el llamado a la población a extremar cuidados al momento de acudir a ríos, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Recomendamos evitar el consumo de bebidas alcohólicas y no ingresar a los ríos, ya que el incremento del caudal puede arrastrar a las personas de manera imprevista”, advirtió el subteniente.

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