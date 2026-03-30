Sentencian a 30 años de cárcel a padre que mató a su hijo en Santa Cruz

La Justicia determinó la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para el padre biológico de un bebé de cuatro meses, tras hallarlo culpable del delito de infanticidio en un caso que causó conmoción en Santa Cruz de la Sierra.

Durante el desarrollo del proceso, la defensa del acusado confirmó que este asumió plenamente su responsabilidad en el hecho.

“Él asumió su culpa y aceptó su culpabilidad. Fue un hecho inesperable lo que hizo”, señaló su abogado.

El jurista también indicó que el condenado expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

“Está arrepentido de las cosas que llevaron a ocasionar este crimen; parece que se pusieron a consumir algunas bebidas alcohólicas”, agregó.

Asimismo, reveló que su defendido solicitó ser trasladado a otro departamento para cumplir la condena.

“Me pidió cordialmente que sea trasladado a Tarija a cumplir sus 30 años de prisión”, precisó.

Minutos antes del inicio de la audiencia, la fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos, informó que el acusado había manifestado su intención de acogerse a un proceso abreviado, el cual finalmente se concretó con la admisión de culpabilidad.

Según ese primer relato, el sujeto habría indicado que intentó hacer callar al menor, pero que posteriormente este ya no reaccionó. La investigación estableció que el bebé perdió la vida tras ser estrangulado por su progenitor.

El hecho ocurrió el pasado sábado y fue calificado como un crimen de extrema gravedad. La autopsia médico-legal determinó que la causa de la muerte fue anoxia anóxica por estrangulación manual, tras la evaluación de las lesiones externas e internas del menor.

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