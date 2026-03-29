Dijo que fue víctima de un asalto: Aprehenden a padre acusado de supuesto infanticidio

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz investiga la muerte de un bebé de apenas cuatro meses en la zona del Plan 3000, un caso que inicialmente fue reportado como un presunto asalto, pero que hoy es tratado como infanticidio. El principal sospechoso es el padre del menor, Helmer T.R., de 22 años, quien ya fue aprehendido.

De acuerdo con el fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, el joven trasladó al bebé sin signos vitales a un centro de salud, donde aseguró que ambos habían sido víctimas de un robo. Sin embargo, esta versión generó dudas y motivó el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.

La fiscal del caso, Yolanda Aguilera Lijeron, informó que el hecho se registró la noche del 29 de marzo de 2026, cuando el menor fue ingresado al Hospital Municipal Los Pocitos tras haber sido llevado por su padre, quien previamente se había ausentado con el bebé bajo el argumento de sacarlo a pasear.

Las investigaciones dieron un giro tras conocerse el informe forense. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulación manual, producto de compresión cervical, lo que contradice la versión inicial del progenitor.

Además, la madre del bebé reveló que existían antecedentes de amenazas por parte del acusado, lo que refuerza las sospechas en su contra y forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía.

Con este caso, ya suman 13 víctimas de infanticidio en Bolivia en lo que va de 2026. Según datos del Ministerio Público, Cochabamba registra 6 casos, Santa Cruz 4, mientras que La Paz, Potosí y Chuquisaca reportan uno cada uno. En tanto, Pando, Beni, Oruro y Tarija no registran casos hasta la fecha.

El caso se encuentra en etapa investigativa, mientras las autoridades continúan recolectando pruebas para establecer responsabilidades. Desde el Ministerio Público exhortaron a la población a denunciar cualquier situación de riesgo, en medio de la creciente preocupación por los casos de infanticidio en el país.

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