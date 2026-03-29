Hallan sin vida al hombre que fue arrastrado por la corriente del río Piraí

Un lamentable hecho enluta a una familia tras la muerte de Marcelo C.R., un hombre de 31 años que perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente del río Piraí, donde se encontraba compartiendo con sus seres queridos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima había acudido a las orillas del río junto a familiares, entre ellos primos y su pareja. En determinado momento, el joven ingresó al agua para nadar; sin embargo, comenzó a ser arrastrado por la fuerza del río.

Testigos relataron que inicialmente pensaron que se trataba de una broma, ya que lo vieron en aparente dificultad dentro del agua. No obstante, al perderlo de vista, comprendieron la gravedad de la situación y dieron aviso a las autoridades.

Tras la desaparición, se activó un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días en la zona. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en inmediaciones de Colpa Bélgica, donde personal de bomberos acudió para realizar el levantamiento legal correspondiente.

El joven estaba próximo a cumplir 32 años. Además, era estudiante de enfermería.

Bomberos que participaron en el operativo informaron que los trabajos de búsqueda se llevaron a cabo de manera continua desde el momento del reporte, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes tras el hallazgo.

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