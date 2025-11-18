Inician trabajos para habilitar el paso en el puente de Copa Bélgica, Santa Cruz

Los niveles del río Piraí disminuyeron a la altura de Colpa Bélgica, lo que permitió iniciar trabajos de emergencia para estabilizar el puente afectado por una crecida extraordinaria registrada el lunes. La estructura estuvo en riesgo de colapso.

Esta mañana el personal técnico y maquinaria ingresaron a la zona de Colpa Bélgica para ejecutar obras de refuerzo en el puente cuya estructura se vio comprometida tras una crecida inusual.

La fuerza del agua erosionó uno de los accesos, dejando inestable el ingreso al puente y generando preocupación entre los vecinos por un posible colapso total.

En el lugar, una volqueta deposita grandes volúmenes de arena para rellenar las zonas socavadas, mientras se espera que maquinaria pesada complete las tareas en las próximas horas, con el objetivo de restablecer el paso vehicular y peatonal.

A pesar del riesgo, algunas personas decidieron cruzar el puente por su cuenta, desafiando las recomendaciones de seguridad y exponiéndose a un posible accidente, mientras continúan los trabajos de reparación.

Las autoridades pidieron evitar el tránsito por el sector hasta que las obras concluyan y la infraestructura sea declarada segura.

No habilitarán un puente provisional

“Colpa Bélgica no va a habilitar un puente provisional o un pase alternativo en la parte de la estructura que fue arrebatada por la creciente riada. Tuvimos una reunión técnica con el Sedcam y es probable que el trabajo demore entre 30 y 60 días”, sostuvo la alcaldesa de Colpa Bélgica, Sandra Muñoz.

La burgomaestre explicó que, mientras se reconstruya la infraestructura, el Gobierno Municipal va a mantener expeditas las dos rutas alternativas: la ruta Vallecito Burapucu y la ruta comercial que inicia en Colpa Bélgica - Río Jorge - Urubó - Santa Cruz.

