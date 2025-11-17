La localidad de Colpa Bélgica atraviesa una situación crítica luego de que la segunda cabecera del puente que conecta a la población con la ruta principal hacia el Norte Integrado colapsara la tarde de este lunes, producto de las intensas lluvias que han castigado a gran parte del departamento de Santa Cruz.

Las precipitaciones provocaron una crecida extraordinaria del río Piraí, cuyo caudal arrasó con la rampa de acceso y debilitó las orillas del puente, hasta ocasionar su desmoronamiento. Como consecuencia, seis comunidades quedaron totalmente aisladas, afectando a por lo menos seis mil habitantes que ahora no pueden ingresar ni salir de la zona.

El hecho genera aún más preocupación porque no es la primera vez que ocurre un daño en esta infraestructura. En 2021, esta misma parte de la segunda cabecera presentó fallas que comprometieron su estabilidad, y, pese a las intervenciones realizadas, nuevamente se ve afectada, dejando a la población en estado de vulnerabilidad.

El Gobierno Autónomo Municipal de Colpa Bélgica informó del cierre inmediato de la vía mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.

“Se procede al cierre temporal de tráfico vehicular y peatonal en el puente del río Piraí por motivos de emergencia”, señaló la institución.

Comunicarios relataron que el río avanzaba con fuerza desde horas antes, lo que generó temor entre los habitantes por un posible colapso. Ahora, la inquietud crece por la continuidad del abastecimiento de alimentos y medicamentos, ya que el puente era la principal vía de acceso y salida para toda la región.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas, lo que podría agravar el escenario y dificultar los trabajos de evaluación y reparación de la estructura colapsada.

Mira la programación en Red Uno Play