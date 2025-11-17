Activan rescate y envío de ayuda humanitaria tras desborde en Achira

Ante las intensas lluvias que han provocado el desborde de una quebrada en la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, donde se reportan viviendas y cabañas afectadas y cinco personas desaparecidas, este lunes la Gobernación de Santa Cruz anunció el envío de asistencia humanitaria al lugar.

José Luis Gómez, secretario de Gestión Institucional, informó que para atender la emergencia en Samaipata están movilizando equipos de rescate, brigadas médicas y ayuda humanitaria.

Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmaron la evacuación de cuatro pacientes graves hacia el municipio de Mairana, debido a los daños que dificultan el acceso de ambulancias en la zona del puente Chorro Viejo, en el kilómetro 70 de la ruta antigua a Cochabamba.

Las autoridades declararon alerta roja y recomendaron a la población evitar circular por áreas cercanas a ríos y quebradas debido al riesgo de nuevos deslizamientos. El monitoreo se mantiene activo ante la probabilidad de nuevas crecidas del río Piraí.

El Gobierno Municipal de Samaipata ha instalado un punto de recolección de ayuda en la sede del Adulto Mayor, hasta donde la población está llevando prendas de vestir, vituallas y alimentos para destinarlo a las familias afectadas de las intensas lluvias y del desborde en Achira.

