¡Apareció Copita! La perrita apedreada fue hallada aterrorizada dentro de un canal de riego

Copita, la pequeña perrita que desapareció el martes tras ser brutalmente agredida por un hombre en plena avenida Siglo XX y Miraflores, zona sur de Cochabamba, fue encontrada con vida, aunque en estado de pánico, oculta dentro de un canal de riego. Fueron los propios vecinos quienes lograron divisarla y rescatarla este lunes por la mañana.

El caso generó indignación luego de que imágenes de una cámara de seguridad mostraran a un hombre recoger varias piedras y arrojarlas violentamente contra el animal, persiguiéndola por toda la cuadra. En los videos se observa cómo Copita intenta huir desesperada mientras recibe pedradas y patadas. Otro perro, negro, permanece inmóvil y aterrado junto a una pared, paralizado por la brutalidad del agresor.

Tras esa agresión, Copita desapareció. Sus dueños, devastados, iniciaron una intensa búsqueda. “Estamos desesperados por la mamá de los perritos”, relató la propietaria entre lágrimas. La perrita dejó atrás tres crías recién nacidas, que durante cuatro días tuvieron que ser alimentadas con biberón por sus dueños y vecinos solidarios. “Agradecemos a todos quienes nos trajeron fórmula y mamaderas. Nos ayudaron mucho”, relataron.

La esperanza parecía desvanecerse, hasta que se escucharon los chillidos de un animal dentro de un canal de riego cercano a la vivienda. Vecinos se acercaron y confirmaron lo que tanto buscaban, era Copita, temblando, mojada y aterrorizada. Tras un trabajo conjunto lograron sacarla y entregarla nuevamente a su familia.

Los dueños ya la trasladaron a recibir atención veterinaria. Presenta lesiones compatibles con la agresión y posibles golpes por la caída al canal, pero se encuentra estable. “Lo importante es que está viva”, dijeron sus propietarios mientras la sostenían con evidente alivio.

Vecinos piden que el agresor sea identificado y denunciado para evitar nuevos actos de violencia. “No queremos que esto vuelva a pasar. No solo es justicia por Copita, es por todos los animales”, reclamaron.

Mira el video:

