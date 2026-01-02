Arranca 2026: descubrí cuál será tu mejor día de enero según tu signo

Enero de 2026 llega con una energía potente de renovación, sanación emocional y decisiones conscientes. Así lo asegura la astróloga y tarotista Lourdes Ferro, quien en su horóscopo mensual explica que el año arranca con movimientos clave que invitan a aplicar lo aprendido y dejar atrás lo que ya no suma.

“Enero abre el ciclo con sanación activa y decisiones emocionales claras”, señala Ferro. En este escenario, destaca la influencia de Quirón directo en Aries, un tránsito que impulsa a dejar de postergar procesos personales y actuar con mayor valentía.

Un mes para sentir, soltar y avanzar

La primera parte del mes está atravesada por la Luna llena en Cáncer, que ilumina temas ligados al hogar, la familia y el sentido de pertenencia. “Se ponen en primer plano las necesidades afectivas y emocionales”, explica la astróloga. A su vez, la Luna menguante en Libra favorece cierres necesarios y ayuda a soltar vínculos que ya cumplieron su ciclo.

Desde la mitad de enero, la energía cambia y se vuelve más mental y social. Con Venus, el Sol, Mercurio y Marte transitando Acuario, se activan dinámicas relacionadas con la libertad personal, la autenticidad y las ideas innovadoras. Este clima astral impulsa relaciones más libres, conversaciones directas y proyectos colectivos.

En paralelo, la Luna nueva en Capricornio marca un momento ideal para ordenar objetivos y comprometerse con metas concretas, mientras que la Luna creciente en Tauro invita a sostener esos proyectos con constancia y paciencia.

El mes cierra con un tránsito clave: la entrada de Neptuno en Aries, que inaugura un ciclo de largo alcance. “Los sueños dejan de quedar en intención y empiezan a pedir acción”, afirma Ferro. Para la astróloga, 2026 será un año de nuevos comienzos, pero con una condición clara: actuar con propósito.

El mejor día de enero 2026 para cada signo

Aries – 18 de enero

Momento clave para pensar en tu futuro profesional. No alcanza con soñar: es hora de comprometerte y tomar decisiones estratégicas.

Tauro – 26 de enero

La Luna en tu signo te da protagonismo. Es un día ideal para afirmarte, tomar decisiones firmes y fortalecer tu camino.

Géminis – 17 de enero

Se despierta una curiosidad diferente. Nuevas ideas, cambios de mirada y experiencias que rompen la rutina te transforman.

Cáncer – 3 de enero

La Luna llena en tu signo ilumina emociones profundas. Es tiempo de decir lo que sentís y validar quién sos hoy.

Leo – 26 de enero

La Luna creciente activa tu zona profesional. Pequeños pasos pueden generar grandes avances en tu carrera.

Virgo – 18 de enero

Conectas con el disfrute y la creatividad. Es un gran día para iniciar proyectos personales o abrirte al amor.

Libra – 17 de enero

La energía favorece el juego, el deseo y el encanto personal. Ideal para el romance y las conexiones genuinas.

Escorpio – 26 de enero

Los vínculos se fortalecen o se redefinen. Buen momento para hablar en serio y establecer acuerdos claros.

Sagitario – desde el 17 de enero

Tus palabras fluyen con encanto. Excelente etapa para conversaciones importantes, ideas nuevas y reencuentros.

Capricornio – 18 de enero

Comienza tu ciclo lunar. Un nuevo inicio personal que pide paciencia, compromiso y claridad de propósito.

Acuario – desde el 19 de enero

Con el Sol en tu signo, brillas con fuerza. Momento ideal para liderar, lanzar proyectos y mostrar tu autenticidad.

Piscis – 3 de enero

La Luna llena activa tu creatividad y tu mundo emocional. Reconectas con lo que te apasiona y sueltas lo que ya no vibra.

