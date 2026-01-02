Caso Emapa: este sábado la Justicia define si Franklin Flores es enviado a prisión

La audiencia de revocatoria de medidas en contra del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, fue programada para este sábado, luego de que fuera aprehendido la mañana del viernes en la ciudad de La Paz.

Flores había sido beneficiado con detención domiciliaria, sin embargo, el Ministerio Público determinó que incumplió dicha medida, motivo por el cual fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de aprehensión que finalmente fue ejecutada.

La Fiscalía solicitará en la audiencia que se revoquen las medidas sustitutivas y se disponga su detención preventiva, en el marco de los procesos penales que enfrenta por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de Emapa.

El exfuncionario es investigado en múltiples procesos, entre ellos por presunto enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y otras irregularidades administrativas. La audiencia será clave para definir su situación jurídica en las próximas horas.

