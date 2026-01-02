Seis meses de cárcel preventiva para el autor confeso del crimen de la mujer hallada en un freezer

La Justicia dictó detención preventiva por seis meses para el autor confeso del asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado al interior de un freezer, un caso que generó fuerte conmoción a nivel nacional.

El imputado fue aprehendido en la ciudad de El Alto, donde posteriormente admitió su participación en el hecho, reconociendo haber cometido el crimen. Tras su declaración, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar extrema, que fue aceptada por la autoridad judicial.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la víctima fue encontrado oculto dentro de un freezer en el barrio Jardines del Sur, zona del Plan Tres Mil, en la capital cruceña, en circunstancias que aún están siendo investigadas. La Fiscalía continúa recabando elementos para esclarecer completamente el móvil del crimen y determinar si existieron otros implicados.

El acusado permanecerá recluido en la cárcel de Chonchocoro mientras se desarrollan las investigaciones y se completan las pericias forenses, psicológicas y técnicas que forman parte del proceso penal.

El caso sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas.

