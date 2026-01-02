TEMAS DE HOY:
Franklin Flores Planta procesadora de papa

32ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Seis meses de cárcel preventiva para el autor confeso del crimen de la mujer hallada en un freezer

El acusado fue aprehendido en El Alto y admitió su responsabilidad en el crimen. La Justicia ordenó su detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Silvia Sanchez

02/01/2026 17:31

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Justicia dictó detención preventiva por seis meses para el autor confeso del asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue hallado al interior de un freezer, un caso que generó fuerte conmoción a nivel nacional.

El imputado fue aprehendido en la ciudad de El Alto, donde posteriormente admitió su participación en el hecho, reconociendo haber cometido el crimen. Tras su declaración, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar extrema, que fue aceptada por la autoridad judicial.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo de la víctima fue encontrado oculto dentro de un freezer en el barrio Jardines del Sur, zona del Plan Tres Mil, en la capital cruceña, en circunstancias que aún están siendo investigadas. La Fiscalía continúa recabando elementos para esclarecer completamente el móvil del crimen y determinar si existieron otros implicados.

El acusado permanecerá recluido en la cárcel de Chonchocoro mientras se desarrollan las investigaciones y se completan las pericias forenses, psicológicas y técnicas que forman parte del proceso penal.

El caso sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD