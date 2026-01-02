Mató a su madre y a su hermano: Policía captura al autor del crimen en Santa Cruz

El hombre acusado de asesinar a su madre y a su hermano en el municipio cruceño de General Saavedra fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Minero.

El hecho, que conmocionó a la población al inicio de este 2026, ocurrió la mañana de este viernes 2 de enero, cuando tras una discusión familiar el sujeto atacó a sus propios familiares. Según relataron vecinos, el agresor asfixió a su madre y posteriormente acabó con la vida de su hermano utilizando un machete.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el presunto autor del doble crimen presentaría problemas mentales, extremo que será evaluado durante la investigación.

Cuando personal policial llegó al domicilio para proceder con su captura, el hombre opuso resistencia e hirió a algunos efectivos, sin embargo, fue finalmente reducido y trasladado a dependencias policiales, donde permanece aprehendido a la espera de su audiencia cautelar.

Personal de la División Homicidios realizó el levantamiento legal de los cuerpos cerca de las 10:00 de la mañana y los trasladó a la morgue para la autopsia de ley.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la situación jurídica del acusado.

