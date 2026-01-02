Atención familias: este mes arranca el Bono PEPE, mira si eres beneficiario

El Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) comenzará a pagarse desde enero de 2026, según confirmó el Ministerio de Economía, como parte de las medidas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables del país.

Este beneficio económico está dirigido a familias que ya forman parte de programas sociales del Estado, por lo que no será necesario realizar ningún tipo de inscripción.

¿Quiénes recibirán el Bono PEPE?

El beneficio alcanza a:

Familias con personas con discapacidad registradas

Adultos mayores que reciben Renta Dignidad y no perciben jubilación

Padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio

Madres beneficiarias del Bono Juana Azurduy

¿Cuánto se paga y cuántos pagos son?

El Bono PEPE contempla tres pagos mensuales de Bs 150, correspondientes a:

Enero

Febrero

Marzo

En total, cada familia podrá recibir Bs 450.

¿Se puede cobrar todo junto?

Sí.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que los beneficiarios podrán elegir entre:

Cobrar Bs 150 cada mes , o

Acumular los tres pagos y retirar Bs 450 en una sola vez

El periodo de cobro se extenderá desde el primer día hábil de enero hasta el último día de abril de 2026.

¿Se necesita registrarse?

No.

El Gobierno utilizará bases de datos oficiales ya existentes para identificar automáticamente a los beneficiarios.

¿Dónde se cobra?

El bono podrá cobrarse en entidades financieras autorizadas. El cronograma oficial de pagos será difundido en los próximos días por el Gobierno.

Dato importante

El Bono PEPE forma parte del Decreto Supremo 5503, que incluye otras medidas económicas y sociales destinadas a mitigar el impacto económico en los hogares bolivianos durante los primeros meses de 2026.

