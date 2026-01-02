Feriado no existe: el sacrificio de quienes salen a ganarse el pan cada día

Para muchos, los feriados son sinónimo de descanso. Para otros, sin embargo, cada día es una lucha por ganarse la vida, incluso en fechas festivas. Este Año Nuevo no fue la excepción.

Desde las 4 de la mañana, algunos ciudadanos comenzaron su jornada laboral. “Hoy es un día feriado. Sin embargo, usted ha salido a trabajar para poder generar para el día”, le preguntó un periodista a uno de ellos. “Sí, exactamente”, respondió.

Vendedoras y vendedores de alimentos buscan vender lo suficiente para mantener a sus familias. “Trato de vender al menos treinta empanadas y salteñas todos los días”, cuenta una de ellas. Otro explica: “Unos sándwiches, un patecito fresco y desayuno… Café de manzanilla. Para mí todos los días es normal. Para mí no existe feriado, ni domingo, ni nada parecido”.

Muchos empiezan la jornada entre las 6 y las 7 de la mañana, cargando refrescos de diversos sabores o alimentos preparados con dedicación. Aunque el descanso no está en su agenda, estos trabajadores muestran resiliencia y compromiso, reflejando la realidad de quienes viven del día a día en Bolivia.

El sacrificio de estas personas nos recuerda que mientras algunos celebran, otros luchan para que el día rinda y que su esfuerzo muchas veces pasa desapercibido.

