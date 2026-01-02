La Verde acelera rumbo al repechaje: Bolivia jugará tres amistosos en enero

Arrancó el 2026, el año del Mundial, y la Selección Boliviana ya tiene definido su plan de trabajo en la recta decisiva rumbo al repechaje mundialista. La Verde disputará tres partidos amistosos durante enero como parte de su preparación previa al compromiso frente a Surinam.

La concentración oficial comenzará el lunes 12 de enero en Santa Cruz, según confirmó el director técnico Óscar Villegas, quien detalló que el primer amistoso está programado para el 18 de enero, seguido de otros encuentros también en territorio cruceño.

“El lunes 12 ya estamos arrancando en Santa Cruz para el partido que tenemos el 18 y después los otros partidos”, explicó el estratega.

Villegas adelantó que enero será un mes de intensa carga de trabajo, mientras que en febrero se retomará la actividad de clubes y en marzo el equipo buscará llegar con anticipación a Monterrey, sede prevista para la siguiente fase de preparación.

“Enero va a ser un mes de bastante trabajo. En febrero retomaremos la liga y en marzo trataremos de estar lo más pronto posible en Monterrey”, señaló.

El entrenador también reconoció que se gestionará caso por caso la cesión de jugadores, especialmente aquellos que militan en el exterior, tanto para los amistosos como para la preparación final.

“La gestión con los jugadores que están fuera será individualizada”, manifestó.

Además, Villegas dejó abierta la posibilidad de convocar nuevos nombres, con el objetivo de ampliar el universo de opciones de cara a marzo.

“Se pueden generar posibilidades para ver a otros jugadores que habitualmente no han sido convocados y llegar con una lista más pulida”, sostuvo.

En paralelo, el cuerpo técnico ya trabaja en un análisis detallado de los rivales, especialmente de Surinam, sin dejar de lado otros compromisos internacionales.

“Estamos estudiando a Surinam: los jugadores que se incorporan, la idea del nuevo técnico y su forma de juego, sin descuidar también el trabajo frente a Irán”, concluyó Villegas.

Bolivia inicia así un 2026 clave, con la ilusión intacta y el repechaje como objetivo inmediato.

