Golpe al contrabando en el Titicaca: incautan cerdos ocultos entre los totorales

La Armada Boliviana asestó un nuevo golpe al contrabando en el lago Titicaca tras incautar 128 cerdos faenados y 60 animales vivos que eran transportados de manera ilegal en dos embarcaciones civiles.

El operativo se realizó durante un patrullaje fluvial en la península de Taraco, donde efectivos navales detectaron las embarcaciones ocultas entre los totorales. Al abordar los botes, se constató que no tenían tripulación a bordo ni documentación legal.

“En una de las embarcaciones se encontraron 128 cerdos faenados, mientras que en la otra se hallaron 60 cerdos vivos. En ambos casos, la mercadería era transportada de forma irregular”, informó el Ministerio de Defensa mediante un boletín oficial.

Según la Armada, el decomiso representa un golpe al contrabando valuado en aproximadamente Bs 440.000, en el marco de la Orden de Operaciones Ilícito XI y del Plan Frontera Segura.

Mercadería bajo control de Senasag

Los productos incautados fueron entregados al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) La Paz, que realizará los análisis sanitarios y los trámites correspondientes.

“La Armada Boliviana reafirma su compromiso con el control fluvial, la lucha contra el contrabando y la protección de la seguridad alimentaria del país”, señala el comunicado oficial.

Refuerzan lucha contra el contrabando de arroz

En paralelo, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, José Maurice Castro, sostuvo reuniones con productores de arroz y autoridades gubernamentales para endurecer los controles ante el incremento del ingreso ilegal de este producto desde países vecinos.

“Existen canales legales para la importación. El problema es que de manera deliberada se evitan los procedimientos regulares y se emplean mecanismos ilícitos”, advirtió la autoridad.

