Por tercer año seguido: el Presupuesto 2026 entra en vigencia sin aval del Legislativo

Por tercer año consecutivo, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, elaborado por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), entrará en vigencia de manera automática desde este 1 de enero, al no haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), el Legislativo cuenta con un plazo de 60 días para tratar y aprobar el proyecto del PGE. Al no haberse alcanzado un consenso hasta el 31 de diciembre, la normativa comienza a regir por fuerza de ley desde el primer día del nuevo año fiscal.

Este escenario no es nuevo. En 2024 y 2025, los presupuestos también fueron promulgados mediante decretos supremos, luego de que su tratamiento quedara estancado en la Asamblea, pese a que el MAS contaba con mayoría parlamentaria en ese periodo.

Ahora, se espera que el Órgano Ejecutivo remita un Presupuesto reformulado hasta febrero, con ajustes que permitan su análisis y eventual aprobación legislativa. Mientras tanto, el PGE 2026 se aplicará tal como fue presentado inicialmente, marcando el inicio del año con un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

